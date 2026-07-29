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Coupe du Monde

FIFA : l’UEFA confirme une fronde populaire contre Gianni Infantino

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianni Infantino et Aleksander Čeferin en février dernier au congrès de l'UEFA @Maxppp

L’UEFA a remis une pièce dans le dossier en publiant un nouveau communiqué très offensif contre le projet porté par Gianni Infantino. L’instance européenne estime que la date limite imposée par la FIFA aux fédérations pour soutenir cette réforme, sous peine de perdre le bénéfice du paiement exceptionnel promis, illustre à elle seule la méthode employée. « Aujourd’hui, nous avons appris la date limite fixée par la FIFA aux associations pour soutenir leurs propositions ou le retrait de l’offre de paiement unique. Cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce plan », écrit l’UEFA, qui laisse entendre que cette échéance renforce les critiques déjà formulées ces derniers jours contre la gouvernance de la FIFA.

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L’organisation présidée par Aleksander Čeferin assure également que la contestation ne cesse de prendre de l’ampleur au sein du football mondial. « Après avoir discuté avec de nombreuses parties prenantes à travers le jeu, l’UEFA sait qu’il y a une opposition importante et croissante au projet de la FIFA. La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s’enrichir eux-mêmes et leurs amis. Nous pouvons développer le jeu correctement. Il est temps de donner la priorité aux associations, clubs, ligues, joueurs et fans », conclut le communiqué. Une énième attaque frontale qui confirme que la fronde contre Gianni Infantino continue de s’organiser à travers le football européen.

Pub. le - MAJ le
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