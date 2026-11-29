La succession du mythique numéro 10 de l’Albiceleste s’invite déjà dans les débats en Argentine, alors que la tunique laissée libre après l’ère Lionel Messi suscite toutes les convoitises et de nombreuses discussions autour de la sélection. Interrogé sur la possibilité de récupérer ce symbole absolu, Lautaro Martínez a clairement affiché son enthousiasme : « bien sûr, j’adorerais le porter », avant de rappeler le poids historique du numéro : « Diego le portait, tout comme Leo, qui est le plus grand joueur de l’histoire du football. J’ai partagé tant de beaux moments avec lui. » Des prises de parole qui ne manqueront pas de faire réagir au pays, d’autant que l’attaquant a pris soin de garder la porte ouverte en précisant : « Mais rien n’a encore été décidé. Il faudra attendre mars pour voir qui le portera. »

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Cette sortie tombe en pleine montée en puissance de Nico Paz, perçu comme l’autre grand prétendant naturel à cette succession et souvent jugé mieux adapté sur la durée en raison de son âge pour incarner le prochain cycle de la sélection. Entre l’attachement émotionnel et le statut d’un cadre comme Lautaro Martínez, qui revendique son lien fort avec Lionel Messi, et l’émergence d’un jeune talent taillé pour s’inscrire dans la continuité, le débat s’annonce brûlant en Argentine jusqu’au prochain rassemblement de mars.