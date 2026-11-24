Le Paris Saint-Germain a subi un énorme coup dur avec la blessure de Désiré Doué, sorti sur civière et en larmes lors de la rencontre face à l’OGC Nice (3-2), samedi 21 novembre. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure sérieuse qui nécessitera une intervention chirurgicale avant la fin du mois. Ainsi, le prodige français sera absent des terrains jusqu’à la fin de la saison. Un véritable coup d’arrêt pour le jeune international français, qui devra désormais entamer un long processus de rééducation pour retrouver les terrains, mais aussi pour le club de la capitale qui est privé de l’un de ses meilleurs joueurs.

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Dès lors, quel joueur ira chercher le PSG cet hiver ? Ce qui semble certain, c’est que le club de la capitale a l’intention de recruter. Il faut effectivement couvrir les longues absences de Doué mais aussi celle de Khvicha Kvaratskhelia, tous deux gravement touchés au genou, et de nombreux noms commencent à sortir dans les médias européens. Dont celui de Vinicius Jr, proposé aux Parisiens par de nombreux journalistes espagnols.

Le PSG ne veut pas de Vinicius Jr

L’ailier brésilien traverse un début de saison particulièrement compliqué avec le Real Madrid et est critiqué de toutes parts. Conscient de ses difficultés, le joueur a notamment reconnu ne pas s’être suffisamment préparé durant l’été il y a quelques jours. Toutefois, la dernière trêve internationale lui a permis de retrouver des couleurs sous le maillot du Brésil, avec cinq buts inscrits en deux rencontres amicales. De retour après quatre matchs de suspension en Liga, Vinicius a également montré des signes encourageants face au Celta Vigo (2-1) ce week-end en faisant plusieurs différences lors de son entrée en jeu. De quoi espérer un véritable regain de forme dans les prochaines semaines.

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Qui le PSG doit-il recruter suite aux blessures de Doué et Kvaratskhelia ? Ibrahim Maza Antonio Nusa Vinicius Jr Eli Junior Kroupi Said El Mala Brajan Gruda Ez Abde Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais comme l’indique DAZN, via son journaliste phare Fabrizio Romano, le champion de France et d’Europe n’est pas intéressé par le Brésilien. Le Paris Saint-Germain s’intéresse à un autre type de profil, plus jeune, et cherche plutôt un espoir qu’un joueur confirmé et aussi médiatique. Pour faire court, les Parisiens ne veulent pas d’une star. « Il n’y aura rien entre Vini et le PSG cet hiver », a conclu Romano. Le message est passé.