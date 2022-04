Man United : des nouvelles de Mason Greenwood

Accusé de violence conjugale et de viol par son ex-petite amie, Mason Greenwood, le jeune attaquant anglais de Manchester United avait été libéré sous caution après trois nuits en garde à vue. Son jugement, qui devait avoir lieu ce samedi 30 avril, devrait être reporté au mois de juin selon The Sun.

La suite après cette publicité

Cela signifie que Mason Greenwood restera en liberté conditionnelle jusqu'à son jugement et qu'il ne saura que mi-juin s'il est inculpé ou non dans cette affaire. «Le suspect restera en liberté sous caution conditionnelle jusqu'à la date de l'audience au tribunal», déclarait la Police du Grand Manchester. Pour rappel, le joueur est écarté du groupe par les Red Devils en attendant la suite de l'affaire. Il n'a plus joué un match depuis le 22 janvier dernier.