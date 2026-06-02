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League Championship

Watford : Othmane Maamma attise les convoitises

Par Kevin Massampu
1 min.
Othmane Maamma @Maxppp

Sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 avec le Maroc l’an passé, Othmane Maamma s’apprête à animer le marché des transferts. Sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2029, l’ex-Montpelliérain de 20 ans sort d’une saison correcte en Championship avec 25 matchs, 4 buts et une passe décisive. Son profil est suivi par plusieurs clubs européens, prêts à tenter une approche cet été.

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D’après L’Équipe, Everton et Crystal Palace ont pris des renseignements, tout comme le Benfica Lisbonne au Portugal. La Ligue 1 n’est pas en reste puisqu’un club de haut de tableau non dévoilé est sur les rangs, quelques mois seulement après une offensive du LOSC qui avait tenté de l’attirer l’hiver dernier.

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