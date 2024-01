La prédiction de Christophe Dugarry sur l’avenir de Zinedine Zidane

Ciblé par la fédération algérienne pour succéder à Djamel Belmadi, Zinedine Zidane a préféré décliner la proposition des Fennecs. Et pour Christophe Dugarry, si ZZ a dit non aux Verts, c’est parce qu’il y a anguille sous roche.

«Qu’il aime l’Algérie et les Algériens, c’est sûr et certain. Qu’il fasse déjà beaucoup pour l’Algérie, c’est aussi certain. Prendre la sélection dans ces conditions, je comprends son refus. Il a d’autres ambitions. Il y a le cœur et la réalité des choses. Même si rien n’est impossible, je comprends sa position. Je n’ai pas d’infos mais je pense qu’il doit avoir quelque chose sous le coude», a-t-il déclaré sur RMC Sport.