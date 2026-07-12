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Bundesliga

Le Borussia Dortmund fonce sur la pépite Konstantinos Karetsas

Par Aurélien Macedo
Konstantinos Karetsas @Maxppp

Jeune talent évoluant à Genk, Konstantinos Karetsas (18 ans) reste sur deux saisons pleines en Belgique. Le milieu offensif a inscrit 3 buts et délivré 18 passes décisives en 49 matches lors du dernier exercice et pourrait animer le mercato.

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Selon Sky Germany, le Borussia Dortmund tente sa chance pour le recruter. Genk attend au moins 35 millions d’euros pour laisser partir son joyau. Le directeur sportif du BvB, Ole Book, est prêt à tout pour le ramener dans la Ruhr.

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