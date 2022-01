Le Borussia Dortmund accélère pour Karim Adeyemi

La suite après cette publicité

Favori dans le dossier menant à Karim Adeyemi (20 ans) avec qui un accord aurait été trouvé, le Borussia Dortmund continue les démarches. Les Marsupiaux sont en train de doubler les concurrents que sont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le RB Leipzig dans un dossier long et épineux. Ainsi, selon Sky Germany, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le Red Bull Salzbourg.

Réclamant entre 30 et 40 millions d'euros pour son prodige, le club autrichien ne devrait pas faire de cadeaux. Karim Adeyemi pourrait ainsi devenir sa plus grosse vente si les 30 millions d'euros dépensés par Leicester pour Patson Daka sont bien dépassés. Le directeur sportif Michael Zorc et son successeur Sebastian Kehl étaient à Salzbourg ce lundi pour entamer les négociations. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Karim Adeyemi réalise une grosse saison avec 18 buts et 4 offrandes en 28 matches.