OM : Jorge Sampaoli s’enflamme pour Dimitri Payet

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet renaît. Auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 7 matches avec le technicien argentin, le milieu de 34 ans semble avoir retrouvé tout son talent et son éclat pour le plus grand bonheur de son équipe. En conférence de presse après la victoire face à Reims (1-3), Sampaoli n’a pas manqué de souligner la bonne prestation de son joueur.

« On retrouve un peu le Payet qu'on a toujours vu sous ce maillot, avec la responsabilité que cela suppose et qui correspond à ses capacités. On a besoin d'un Payet à la hauteur de ce qu'attend le club. On sent qu'il est heureux sur le terrain, il joue avec davantage d'intensité, répète plus les efforts et les accélérations. Nous devons en profiter, lui aussi, pour continuer de progresser et s'appuyer sur ses qualités de finition, de passe et d’élimination », a-t-il analysé dans des propos rapportés par La Provence.