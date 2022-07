Liverpool : Jürgen Klopp ne veut pas recruter d'autre milieu

Cet été, Liverpool a recruté Darwin Nuñez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsay. Les Reds vont-ils continuer à se renforcer ? La question a été posée à Jürgen Klopp, notamment en ce qui concerne les milieux de terrain. Mais l’entraîneur allemand a été clair : la tendance actuelle n’est pas à la dépense.

« Comme je l'ai dit, si personne ne veut partir - et aucun joueur n'est encore venu me voir avec cette demande - je ne m'y attends pas vraiment. Pour être honnête, il n'y a pas besoin d'un nouveau milieu de terrain. Nous ne pouvons pas simplement ajouter des milieux de terrain. Nous respectons également les contrats avec nos garçons, ce qui signifie que tant que nous les avons sous contrat, ils reçoivent tout notre soutien, à l'entraînement, entre les séances, pendant les matchs et entre les matchs. C'est la situation dans laquelle nous sommes, vraiment, vous pouvez compter nos milieux de terrain. Et, pour moi, Harvey Elliott est également une nouvelle recrue. Il est très jeune, est revenu brillant, puis a eu un petit creux, c'est tout à fait normal après une si longue absence. Donc, vraiment excité de le voir », a-t-il déclaré sur le site officiel des Reds.