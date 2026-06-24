CdM 2026, EdF : la date du retour de Didier Deschamps est connue

Didier Deschamps ne sera pas sur le banc de l’équipe de France ce vendredi lors du choc face à la Norvège (21h, heure française), comptant pour la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Le sélectionneur tricolore est en effet rentré précipitamment en France après le décès de sa mère. Dans ce contexte particulier, c’est son adjoint historique Guy Stéphan qui assurera l’intérim à Boston pour diriger les Bleus dans ce match décisif pour la première place du groupe I.

La suite après cette publicité

Malgré son absence, Deschamps reste pleinement impliqué dans la préparation de la rencontre. Selon RMC Sport, il a conservé un rôle déterminant en amont en validant les choix stratégiques et la composition d’équipe, élaborés en lien avec Guy Stéphan à partir des trois séances d’entraînement qu’il n’a pas pu diriger. En revanche, durant la rencontre, le sélectionneur devra rester à distance, sans intervention directe, compte tenu du contexte personnel difficile… De plus, le sélectionneur est toutefois attendu de retour ce samedi avec le reste du groupe à Boston. Les Bleus, déjà qualifiés après leurs succès contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), joueront néanmoins une première place importante pour la suite de leur parcours dans cette Coupe du Monde 2026.