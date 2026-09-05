Le Real Madrid est déjà fou de rage après les arbitres !

Il y a des défaites plus rageantes que d’autres. Le Real Madrid s’est incliné pour la première fois de la saison hier sur la pelouse du Betis (1-0). Le club de la capitale a pourtant été dominant dans cette rencontre comptant pour la 4e journée de Liga. Problème, il s’est heurté à une défense parfois homérique, à l’image de cette double occasion de Kylian Mbappé, et surtout de ce penalty du Français repoussé par Valles au bout du temps additionnel. Un penalty qui selon le nouveau règlement aurait dû être retiré.

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On voit en effet Marc Bartra pénétrer dans la surface au moment où le Madrilène s’apprête à tirer. S’il est encore en l’air au moment de la frappe, sa position est tout de même illicite. Il est écrit dans les textes de l’IFAB que «si le pied du joueur est en l’air et dans la surface de réparation, cela compte comme une intrusion dans la surface». Une règle que n’a pas appliquée hier M. Alejandro José Hernández Hernández, ni même ses adjoints à la VAR puisque l’action a été validée malgré la vidéo.

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Real Madrid TV fait encore des siennes

On peut évidemment douter du fait que Mbappé ait été gêné par la position de Batra, placé dans son dos quelques mètres derrière lui. Il s’agit surtout d’une question d’interprétation mais ça n’a pas empêché Real Madrid TV de s’en prendre à l’équipe arbitrale. « Si c’était une compétition sérieuse et un championnat sérieux, l’arbitre du VAR aurait appelé l’arbitre central. Le gars qui est dans le VAR est censé connaître les règles », fulmine la chaîne du club, habituée des grandes frasques contre les hommes en noir.

Elle en a même profité pour rappeler quelques vieux dossiers. «Nous faisons face à Negreira ou nous ne faisons pas face à Negreira. C’est la quatrième journée et on en est là. C’est comme ça que ça se passe dans ce championnat», poursuit le commentaire allant même jusqu’à affirmer que Hernández Hernández (l’arbitre du soir) et Iglesias Villanueva (un autre arbitre espagnol) « devraient être interdits d’arbitrer le Real Madrid », et de conclure : « Tous les chemins mènent à Hernández Hernández, Iglesias Villanueva, Ortiz Arias et Negreira ».

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Real Madrid TV est coutumier du fait, de ses tons provocateurs, parfois hors-sol, et aura attendu la première défaite de la saison pour faire parler de lui. José Mourinho a lui été beaucoup plus placide en conférence de presse. Il n’est pourtant pas le dernier pour critiquer le corps arbitral. Même le but refusé à Espi pour un hors-jeu au millimètre n’a subi aucun commentaire de sa part. « Je n’ai pas revu… Je n’ai pas vu les détails. Je n’ai rien vu dans le vestiaire. Je ne peux pas faire de commentaire. » Tout le monde ne peut pas en dire autant.