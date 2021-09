Wayne Rooney achève le propriétaire de Derby County

Entraîneur de Derby County, qui vient officiellement de déposer le bilan depuis ce mercredi, Wayne Rooney n'a pas tardé à sortir du silence et le moins que l'on puisse dire c'est que Mel Morris, le propriétaire du club, en a pris pour son grade ! Dans des propos relayés par le Daily Mail, l'ancien attaquant international des Three Lions (120 sélections, 53 buts) a pointé la malhonnêteté de son boss en lui reprochant notamment de filtrer certains appels... «Je ne lui ai pas parlé depuis le 9 août. J'ai essayé et j'ai même tenté de l'appeler avec le téléphone du médecin de l'équipe. Il a répondu donc il pouvait répondre au médecin mais pas au manager du club», a dans un premier temps asséné Rooney avant d'ajouter : «il a mis beaucoup d'argent dans le club et il mérite du respect pour cela, mais il y a une manière de faire les choses, il faut être transparent et honnête et cela ne s'est pas passé comme ça».

La suite après cette publicité

De son côté Mel Morris a tenté de rassurer le vestiaire alors que le dépôt de bilan va entraîner une pénalité automatique de 12 points. Mais à en croire l'ancienne gloire de Manchester United, la parole du patron de Derby County ne semble plus avoir le moindre effet dans son entourage : «après le meeting, j'ai parlé aux joueurs et au staff pendant cinq minutes. Ils en ont appris plus que lors des 45 minutes pendant lesquelles Mel leur a parlé». A noter, en effet, que le retrait de points pourrait encore s'alourdir, une situation qui, selon Rooney, condamnerait quasi défensivement le club : «si la pénalité resté à 12 points, je pense qu'on peut se maintenir. Aucune équipe ne l'a jamais fait et j'ai motivé les joueurs pour qu'ils marquent l'histoire. Mais si ça passe à 21 points, ce sera très difficile et nous serons sûrement en League One (D3) l'an prochain». Ambiance.