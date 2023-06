Manchester United est prêt à payer plus de 100 M€ pour son futur buteur

La suite après cette publicité

Les Red Devils vont démarrer une nouvelle ère. Le club mancunien est bien en passe d’être racheté par le Qatar - certains médias du pays arabe expliquent que c’est bouclé - et vont logiquement avoir des ambitions encore plus démesurées. Ces dernières semaines, on a même parlé de Kylian Mbappé pour renforcer l’attaque de l’écurie d’Erik ten Hag !

En attendant de savoir si le Bondynois rejoindra Old Trafford, ce qui n’est pas la tendance actuellement, on sait qu’il y a un joueur qui ne signera pas à Manchester United : Harry Kane. Convoité par le légendaire club anglais, le buteur des Three Lions est considéré trop cher, et les Spurs ne souhaitent pas vraiment le lâcher à un autre club de Premier League, préférant le vendre au Real Madrid ou même au PSG, prêt à faire une offre rapidement.

À lire

Manchester United a trouvé un remplaçant de luxe à De Gea, l’AC Milan part au bras de fer avec le PSG pour Thuram

Un joli montant

Comme l’indique Sport, les Mancuniens ont un plan B. C’est Rasmus Hojlund, présenté comme le futur Erling Haaland. Le buteur de 20 ans est convoité par bon nombre de gros clubs européens, et l’Atalanta sait qu’il sera impossible de le retenir cet été. Seulement, pour se l’offrir, c’est 100 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Un montant que les Mancuniens sont prêts à mettre sur la table pour le joueur qui a fait trembler à 9 reprises en 32 rencontres de Serie A avec la Dea cette saison. Ils considèrent que son profil et son potentiel lui permettront d’être un futur grand attaquant en Premier League, et veulent devancer tous les autres clubs intéressés par ses services.