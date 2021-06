Liverpool : Harry Wilson dans le viseur de Benfica

Qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec le Pays de Galles, Harry Wilson (24 ans) et les siens affronteront le Danemark, ce samedi, à 18h. Une actualité qui n’empêche pas les convoitises autour de l’ailier de Liverpool. Ces dernières heures, Benfica serait ainsi passé à l’action pour le natif de Wrexham.

Selon les informations de The Athletic, le club lisboète souhaite attirer l’international gallois, auteur d’excellentes performances avec Cardiff City la saison dernière (7 buts, 12 passes décisives en 37 matches de Championship). Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, Harry Wilson multiplie les prêts (Crewe, Hull City, Derby County, Bournemouth) et ne serait pas contre un projet plus stable. Si les exigences financières des Reds, demandant pas moins de 15 M €, et la concurrence sur le dossier (West Bromwich Albion, Swansea City) perturbent, pour l’heure, l’avancée des discussions, une issue positive pourrait rapidement intervenir pour les Diabos Vermelhos.