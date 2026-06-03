Toulouse fonce sur un ailier de Sunderland

Sunderland a épaté l’Angleterre en achevant la saison à la 7e place. Et ses joueurs sont forcément courtisés, à l’image de Romaine Mundle, ailier anglais de 23 ans qui a pris part à 14 matches de Premier League cette saison. Capable de jouer sur les deux côtés, le joueur est suivi par deux clubs français !

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Selon nos informations, Toulouse et Strasbourg sont très intéressés par l’ailier, en fin de contrat en 2028. Il ne compte pas prolonger son contrat avec les Black Cats. Le Téfécé semble le plus chaud sur le dossier, et a fait une première approche, repoussée par le club anglais. Les dirigeants toulousains, qui ont démontré qu’ils savaient piocher en Angleterre, ne vont pas en rester là et revenir à la charge cette semaine.