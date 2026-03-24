Le Werder réagit à la rumeur PSG pour Karim Coulibaly

La semaine dernière, un média allemand assurait que le Paris Saint-Germain avait un œil très attentif sur le jeune défenseur du Werder Brême, Karim Coulibaly. Âgé de 18 ans, le gaucher est titulaire dans un club luttant pour sa survie en Bundesliga et qui ne se fait pas trop d’illusions sur l’avenir de Coulibaly.

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« Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir », a confié le directeur sportif du Werder, Clemens Fritz, dans l’émission Sport1-Doppelpass.