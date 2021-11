Ligue 1 : les 3 nommés pour le titre de joueur du mois d'octobre

L'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) a dévoilé lundi les trois joueurs en lice pour le trophée de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. L'heureux élu pour ce titre honorifique sera soit Lucas Paquetá (Olympique Lyonnais), soit Gaëtan Laborde (Stade Rennais FC), soit Andy Delort (OGC Nice), qui ont tous performé lors de ce dixième mois de l'année civile.

L'élégant brésilien de l'OL n'a pas marqué mais il a brillé lors de ses quatre apparitions du mois en délivrant 2 passes décisives et en faisant la différence pour les Gones. Le buteur du club breton a marqué et s'est mué en passeur décisif lors de la victoire de Rennes face au PSG au début du mois d'octobre, sans oublier qu'il a aussi planté un but face au FC Metz. De son côté, l'international algérien a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 4 matchs disputés en octobre.