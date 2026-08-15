Le vestiaire de l’OM vole déjà au secours de Leonardo Balerdi

Il faut déjà sauver le soldat Leonardo Balerdi. Ce vendredi, face à l’Atlético de Madrid, le défenseur argentin a en effet vécu une soirée particulièrement difficile. Coupable sur les deux buts encaissés par l’OM lors de la défaite en amical (1-2), l’ancien joueur du Borussia Dortmund - qui s’est notamment illustré avec une terrible bourde en tentant de dribbler Ademola Lookman dans une zone dangereuse - a ensuite été pris pour cible par une partie du Vélodrome.

La suite après cette publicité

Copieusement sifflé au moment de sa sortie, alors que la relation entre le défenseur et une partie du public marseillais est déjà particulièrement sensible, Balerdi a malgré tout pu compter sur le soutien de ses coéquipiers. « Ça fait longtemps qu’il est là, on sait que ça peut être compliqué de se faire siffler par son propre stade. Les supporters ont leur avis mais ça ne change rien à l’estime qu’on lui porte. Il n’a pas à douter, on est tous avec lui et on sait les qualités qu’il a. Ça arrive de faire des erreurs », a ainsi confié Amine Harit en zone mixte après la rencontre, avant de publier une story sur Instagram pour affirmer son soutien à l’Argentin.

La suite après cette publicité

Balerdi stop ou encore ?

Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio a, lui aussi, décidé d’apporter son soutien au numéro 5 olympien. « Leo Balerdi fait partie des joueurs qui sont irréprochables dans l’engagement, dans l’investissement à l’entraînement. Je comprends qu’on puisse être déçu, mais je ne trouve pas que ce soit la meilleure des réponses pour l’équipe, ni pour lui. Je serai toujours derrière lui », a notamment indiqué l’ancien technicien de l’OL, de Rennes et de Lille. Un message fort, surtout dans une période où le défenseur argentin fait régulièrement l’objet de critiques.

Pour rappel, cette séquence intervient également à l’heure où l’avenir de la défense marseillaise reste encore incertain. Si Nayef Aguerd et Facundo Medina n’ont toujours pas trouvé une porte de sortie, Leo Balerdi reste, lui, convoité. Ces dernières heures, nous vous évoquions, à ce titre, un intérêt de Bologne, et ce malgré les quelques 20 millions d’euros demandés par la direction phocéenne. Vous l’aurez compris : si le vestiaire de l’OM continue de soutenir l’Argentin, ce dernier est déjà plus que jamais sous pression.