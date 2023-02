FC Barcelone : Joan Laporta sort la sulfateuse et menace Javier Tebas

La suite après cette publicité

La nouvelle affaire qui secoue le football espagnol. Depuis quelques jours, le FC Barcelone est au centre d’un scandale qui fait couler beaucoup d’encre. Entre 2016 et 2018, les pensionnaires du Camp Nou auraient versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL95. Cette boîte était au moment des faits la propriété de José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres. Ce qui pose problème. Dans le viseur de la justice suite à l’ouverture d’une enquête, le Barça se défend et dément tout acte illégal. En attendant que toute la lumière soit faite sur cette sombre affaire, le football espagnol a réagi à ce nouveau "Barçagate".

Si le Real Madrid est resté très discret, plusieurs clubs de Liga ont pointé du doigt les Blaugranas. Le patron de la Liga, Javier Tebas, a suivi le mouvement et a taillé Joan Laporta, le président du Barça. «S’il n’explique pas bien ou plus raisonnablement pourquoi il a été payé, je pense en effet qu’il doit démissionner. Il a fait une déclaration superficielle. Dans la note de Barcelone, il est dit que tous les clubs le faisaient. C’est une chose d’avoir des ex-arbitres embauchés, et une autre d’avoir des ex-arbitres siégeant au Comité Technique des Arbitres. C’est un sujet que j’aimerais voir éclairci. Ce ne sont pas trois saisons, c’est beaucoup, beaucoup de saisons avec de plus, plusieurs directives, je n’aime pas du tout cela.»

Laporta s’explique sur l’affaire Negreira

Puis il a ajouté : « nous allons collaborer avec le parquet, s’il considère qu’il n’y a pas lieu de porter plainte, nous pensons qu’il y a suffisamment d’indices pour porter plainte et continuer l’enquête. Avec ce qu’il y a, vous devez continuer à enquêter. Les clubs ont débattu et parlé de ce qu’ils voulaient. Ils sont tous profondément inquiets et les indices nous disent qu’il faut enquêter. Nous poursuivrons les actions pour que ces événements continuent à faire l’objet d’enquêtes en Europe ou partout où cela est nécessaire.» Des déclarations qui ne sont pas restées sans réponse. Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi, Joan Laporta a fait passer des messages très clairs à Javier Tebas. Ses propos sont relayés par Sport et Mundo Deportivo.

«Nous avons décidé d’externaliser l’enquête sur le cas Negreira. Ils mènent une analyse indépendante et rigoureuse de ce qui s’est passé. C’est ce que le club, ses membres et ses supporters méritent. Ni le Parquet, ni les forces de police ne nous ont informés que nous sommes en pleine enquête (…) Pendant mon premier mandat, des factures ont été établies avec le support documentaire des services d’arbitrage demandés. Lorsque nous aurons plus d’informations, nous les fournirons. Nous menons une enquête interne et nous tiendrons bientôt une conférence de presse où nous fournirons toutes les informations dont nous disposons», a-t-il commencé par expliquer. Puis il a attaqué le boss de la Liga.

Le président du Barça règle ses comptes avec Javier Tebas

«Dites que M. Tebas est déjà revenu sur le devant de la scène. Certains d’entre vous nous ont déjà dit que Tebas faisait la promotion d’une campagne contre le Barça et moi-même. Il a de nouveau enlevé son masque. Dans sa carrière, il a déjà montré qu’il était anti-Barça ainsi que sa phobie contre le Barça. En 2005, il ne voulait pas que Messi joue pour le Barça. Maintenant, cela nous pèse car nous n’avons pas signé de contrat avec CVC et nous voulions la Super League. Maintenant, il dit que son souhait est qu’il ne veut pas que je sois président du FC Barcelone. Il essaie de déstabiliser. Je ne vais pas lui donner le plaisir de ce souhait, car le FC Barcelone est l’un des membres de la Liga.»

Il a conclu ensuite : «celui qui se consacre à salir et souiller l’histoire du FC Barcelone aura une réponse énergique. Le FC Barcelone, son histoire, est basée sur un football spectaculaire qui l’a conduit au succès sportif. Nos joueurs et entraîneurs nous ont conduits à l’excellence. En tant que président de ce conseil, nous ne leur permettrons pas de vouloir salir notre histoire. Ils recevront une réponse énergique, merci.» Remonté, Joan Laporta ne veut pas se laisser déstabiliser par cette nouvelle affaire. Javier Tebas et les autres clubs de Liga sont prévenus !