Marco Rose prolonge au RB Leipzig

La suite après cette publicité

Le RB Leipzig a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de son entraîneur Marco Rose, arrivé sur le banc des pensionnaires de la Red Bull Arena. Le nouveau bail du coach allemand a été rallongé d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026. Arrivé l’été dernier dans le club de l’Est allemand, le natif de Leipzig a notamment remporté la Coupe d’Allemagne, en finale face à l’Eintracht Francfort.

«Pour moi, c’est à la fois un privilège et une obligation de continuer à travailler au développement de notre club avec mon équipe d’entraîneurs et les collaborateurs du RB Leipzig. Après les changements de cet été, nous voulons continuer à représenter un football auquel les fans peuvent s’identifier. Si nous y parvenons, nous aurons beaucoup de plaisir ensemble au stade et nous fêterons d’autres succès. Je me réjouis de la confiance que les responsables m’accordent et je suis heureux de pouvoir continuer à faire partie du RB Leipzig et de contribuer à écrire son histoire», a déclaré le technicien de 46 ans.

À lire

Le coup de pression du RB Leipzig à Manchester City, le cri d’alarme du FC Barcelone