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Istanbul BB pousse fort pour Batista Mendy

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Batista Mendy sous les couleurs de Trabzonspor. @Maxppp

Le mercato a fermé ses portes mardi soir en France et dans les principaux championnats européens. Mais il reste encore des marchés ouverts. C’est le cas en Turquie, où les clubs de Süper Lig ont jusqu’à demain pour boucler leur recrutement. Istanbul BB espère ajouter Batista Mendy (26 ans) à son effectif.

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En début de semaine, nous vous avons expliqué que le joueur de Trabzonspor était dans le viseur de plusieurs équipes, à savoir le Celta Vigo et Istanbul BB. Les Espagnols ne sont finalement pas allés au bout. Les Turcs, eux, comptent bien y parvenir. Selon nos informations, l’écurie stambouliote pousse fort en coulisses pour enrôler le milieu sous contrat jusqu’en 2027.

Pub. le - MAJ le
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