Mercato PSG : Sergio Ramos est prêt à claquer la porte

Sergio Ramos se questionne. Arrivé libre à l’été 2021 au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du Real Madrid a vécu une première saison très compliquée en raison de multiples pépins physiques. Annoncé partant l’été dernier, SR4 s’est accroché et a vécu une deuxième année bien meilleure. Auteur de 36 matchs toutes compétitions confondues, dont 33 en tant que titulaire (2 buts, 1 assists), il a convaincu Christophe Galtier, qui en a fait l’un de ses leaders. Mais l’Espagnol savait qu’il devait en faire de même avec la direction parisienne, lui qui est en fin de contrat le 30 juin 2023.

Depuis plusieurs mois, on entend tout et son contraire le concernant. Un coup le PSG ne souhaite pas poursuivre avec lui, un autre, il veut lui offrir un bail d’une année supplémentaire. Interrogé par Marca la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair à son sujet, comme sur celui de Mbappé et Messi. « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons.»

Sergio Ramos prend très au sérieux l’offre d’Al-Hilal

Mais la donne a un peu changé entre-temps. En effet, L’Équipe a révélé hier que Sergio Ramos a reçu une offre colossale venant d’Arabie Saoudite. Le défenseur, qui touche actuellement un salaire d’environ 10 M€ par an dans la capitale, pourrait gagner 30 M€ par saison si jamais il accepte l’offre d’Al-Hilal. L’écurie saoudienne, qui lui propose un contrat de 2 ans (soit 60 M€ au total), veut en faire le deuxième joueur le mieux payé de la Saudi Pro League derrière Cristiano Ronaldo (Al Nassr). De quoi faire sérieusement réfléchir le footballeur âgé de 37 ans, qui n’exclut pas de dire oui.

Marca explique que SR4 hésite beaucoup, conscient que leur offre est très importante et qu’elle ne se représentera peut-être pas dans le futur. Le média espagnol ajoute d’ailleurs que la balance a des chances de pencher en faveur d’Al-Hilal. Malgré tout, Sergio Ramos veut prendre encore le temps de la réflexion et n’a pas encore tranché. Il veut écouter ce qu’a à lui proposer le PSG. Son frère et représentant René est d’ailleurs à Paris afin de rencontrer les dirigeants, qui veulent le garder un an en réduisant son salaire qui est actuellement de 791 600 euros par mois. En Arabie Saoudite, Sergio Ramos gagnerait trois fois plus. Pas étonnant qu’il cogite donc !

