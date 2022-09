CdM : Islam Slimani n'a pas digéré l'élimination de l'Algérie face au Cameroun

Alors que le Stade Brestois, nouveau club d'Islam Slimani, se déplace, ce samedi à 17h, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l'attaquant international algérien (88 sélections, 41 buts) s'est exprimé sur son arrivée au club, avouant notamment l'influence de ses coéquipiers, Haris Belkebla et Youcef Belaïli : «ils n’ont pas été un facteur primordial dans ma venue mais ils vont beaucoup faciliter mon adaptation. En sélection, nous formons une famille. À Brest, sur le terrain, de par nos postes respectifs, nous allons nous trouver d’autant plus facilement… Je ne suis là que depuis deux semaines et je n’ai pas joué de matchs amicaux mais je progresse à chaque entraînement. À chaque séance, j’apprends à connaître mieux mes nouveaux coéquipiers. Je suis persuadé qu’on va réaliser de belles choses».

Dans cet entretien accordé au Parisien, Slimnani est également revenu sur l'élimination de l'Algérie face au Cameroun en barrage de la Coupe du monde malgré un succès acquis en terres camerounaises quatre jours auparavant. Et l'amertume est toujours là. «Être éliminé à 30 secondes près, alors que j’ai le sentiment qu’on avait bien fait les choses, ça a été un choc et ça le reste aujourd’hui. Je ne le vis pas bien du tout mais je me dis que c’est notre destin et qu’il nous faut vivre avec ça. Et ça ne marque pas du tout la fin de ma carrière internationale. Tant que je serai compétitif, je ferai en sorte d’aider ma sélection. Pourquoi ne pas envisager de regagner quelque chose avec l’Algérie ?», a ainsi assuré le nouveau buteur du SB29, annoncé titulaire face au PSG.