Allemagne : téléphones, familles, coiffeurs… les règles strictes de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp veut rapidement imposer sa méthode à la tête de l’Allemagne. Pour relancer une Mannschaft éliminée dès les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, le nouveau sélectionneur a instauré plusieurs règles destinées à renforcer la discipline et la cohésion de son groupe, selon Bild. Les joueurs devront notamment arriver tous ensemble au dîner, tandis que les téléphones portables seront interdits pendant les séances de musculation et de massage. Autre changement : les coiffeurs personnels ne pourront plus venir pendant les rassemblements. Klopp souhaite également limiter les visites des familles et la présence des compagnes des joueurs lors des grandes compétitions.

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Ces mesures illustrent la volonté de Klopp de reprendre en main une sélection allemande qui reste sur trois échecs consécutifs en phase finale d’un grand tournoi. Le technicien veut toutefois conserver des périodes de liberté pour ses joueurs tout en contrôlant davantage la vie du groupe. Après 858 jours loin des bancs depuis son dernier match avec Liverpool en mai 2024, Klopp effectuera ses grands débuts avec la Mannschaft ce jeudi face aux Pays-Bas à Amsterdam. Pour son premier rassemblement, il a déjà marqué sa différence en convoquant 44 joueurs répartis sur deux listes pour une fenêtre internationale de trois semaines et quatre rencontres de Ligue des nations.