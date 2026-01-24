Iran : Ali Daei et Sardar Azmoun dans le viseur de la République islamique

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement de la République islamique a étendu sa répression bien au-delà des rues. Il vise désormais aussi les poches et les moyens de subsistance des dissidents. Des rapports liés au pouvoir judiciaire font état de confiscations d’actifs de personnalités publiques, y compris des figures du football comme Ali Daei, Voria Ghafouri et Sardar Azmoun, ciblées pour leur soutien e leur sympathie envers les protestataires. Les autorités ont également annoncé la saisie de tous les biens et comptes bancaires du fondateur de chaînes de cafés Mohammad Saeedinia après la fermeture temporaire de ses établissements en signe de grève, alléguant même que le style de son entreprise serait incompatible avec la ville de Qom. Une décision manifestement punitive. Cette politique d’extorsion économique s’inscrit dans une stratégie plus large d’une guerre économique du régime visant à remplir des caisses asséchées et intimider une population déjà traumatisée par la répression violente des manifestations.

La suite après cette publicité

Parallèlement à cette offensive contre l’économie et les moyens de subsistance, la réponse sécuritaire à la contestation a été d’une brutalité sans précédent, marquant l’un des épisodes les plus sanglants de l’histoire contemporaine iranienne. Alors que les autorités iraniennes ont reconnu environ 3 117 morts lors de la vague de contestation depuis fin décembre 2025, des ONG et des médias indépendants estiment que le bilan réel pourrait être bien plus élevé, avec plus de 5 000 décès confirmés et potentiellement jusqu’à 20 000 ou davantage selon certains rapports de groupes de défense des droits humains ou d’experts de l’ONU. Parmi les victimes, de jeunes manifestants, des enfants et, d’après plusieurs sources locales, même des athlètes ont été tués par des tirs directs de forces de sécurité. L’annonce tragique de la mort de Salar Behdari, gardien de but de 20 ans pour Aluminium Arak FC, abattu lors des protestations, souligne l’ampleur de la répression où même des sportifs ont perdu la vie dans ce qui est décrit comme un massacre.