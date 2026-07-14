Coupe du Monde 2026 : le nouveau post de Lamine Yamal pour chambrer la France

Lamine Yamal est prêt à affronter les Bleus et a visiblement hâte d’en découdre. Après avoir multiplié les sorties médiatiques pour montrer toute sa confiance et sa détermination avant la demi-finale face à l’Équipe de France, le prodige de 19 ans a posté deux publications sur sa story Instagram afin de pimenter davantage l’avant-match. Les deux publications en question font tout simplement référence aux deux derniers matchs entre la Roja et la France, à l’occasion de la demi-finale de l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations 2025.

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🚨 Lamine Yamal via IG, ahead of the game against France tonight. pic.twitter.com/8ITCPQRZ0U — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2026

Il y a deux ans, les Bleus avaient été renversés 2-1 avec notamment un sublime but de Yamal pour l’égalisation. La seconde rencontre s’était soldée par un score épique de 5-4 pour les Espagnols, champions d’Europe en titre, qui avaient malmené pendant 58 minutes les hommes de Didier Deschamps. Auteur d’un doublé ce soir-là à Stuttgart, Lamine Yamal avait déjà multiplié les sorties en avant-match notamment sur son duel à distance avec Ousmane Dembélé en vue du Ballon d’Or. Finalement, l’Espagne avait perdu en finale contre le Portugal.

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