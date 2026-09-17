La nouvelle sortie de Kylian Mbappé sur Lamine Yamal et le Ballon d’Or

Cette semaine, Lamine Yamal s’était auto-proclamé meilleur joueur du monde au côté de Kylian Mbappé, considérant qu’il méritait toutefois de remporter le Ballon d’Or devant tous ses autres concurrents (les votes terminent le 28 septembre). Dans un entretien accordé à AS, l’international français lui a répondu en exprimant tout le bien qu’il pensait de son rival. «Lamine Yamal ? J’ai le sentiment qu’il va faire une grande carrière», a déclaré Mbappé.

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🗣️ Kylian Mbappé: "CUANDO ERES JUGADOR DEL REAL MADRID PASAS A UN NIVEL SUPERIOR…"



"Tengo la sensación de que LAMINE YAMAL va a tener una GRAN CARRERA".



"¿El Balón de Oro? Puedo hablar, pero mi MEJOR ABOGADO son mis pies…"



ENTREVISTA EXCLUSIVA de @jfelixdiaz al futbolista… pic.twitter.com/JkqyYE91Qw — Diario AS (@diarioas) September 17, 2026

Le natif de Bondy a également été questionné sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles, qu’il espère enfin remporter le mois prochain. «Si je peux gagner le Ballon d’Or cette année ? Je peux parler avec ma bouche mais mon meilleur avocat, je pense que ce sont mes pieds. C’est le football, j’essaie de me focaliser en permanence sur le terrain. »