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La nouvelle sortie de Kylian Mbappé sur Lamine Yamal et le Ballon d’Or

Par Jordan Pardon
1 min.

Cette semaine, Lamine Yamal s’était auto-proclamé meilleur joueur du monde au côté de Kylian Mbappé, considérant qu’il méritait toutefois de remporter le Ballon d’Or devant tous ses autres concurrents (les votes terminent le 28 septembre). Dans un entretien accordé à AS, l’international français lui a répondu en exprimant tout le bien qu’il pensait de son rival. «Lamine Yamal ? J’ai le sentiment qu’il va faire une grande carrière», a déclaré Mbappé.

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Le natif de Bondy a également été questionné sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles, qu’il espère enfin remporter le mois prochain. «Si je peux gagner le Ballon d’Or cette année ? Je peux parler avec ma bouche mais mon meilleur avocat, je pense que ce sont mes pieds. C’est le football, j’essaie de me focaliser en permanence sur le terrain. »

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