PSG : Neymar et Kimpembe absents à Montpellier

Pour son dernier déplacement de la saison à Montpellier ce samedi soir (21h), le PSG devra se passer de Neymar et de Presnel Kimpembe, tous deux suspendus. Mauricio Pochettino devra également faire sans Paredes et Draxler qui sont blessés jusqu’à la fin de la saison, ainsi qu’Icardi et Diallo, également blessés mais en phase de reprise.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Équipe, pour pallier à l’absence de Kimpembe en défense, Sergio Ramos devrait être titularisé, comme Di Maria qui devrait lui être aligné en attaque avec Messi et Mbappé pour remplacer Neymar.

Profitez de l’offre exclusive Foot Mercato et Parions Sport en ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte Parions Sport en ligne dès maintenant pour en bénéficier.