PSG : Ferran Torres donne les 3 clubs qui menacent le three-peat

Après son triplé retentissant face au Slovan Bratislava, Ferran Torres ne compte clairement pas s’arrêter là. L’attaquant espagnol, qui réalise un début de saison tonitruant sous les couleurs parisiennes, a forcément été interrogé sur les principaux prétendants au sacre en Ligue des champions. Et le joueur du PSG n’a pas hésité à placer le club de la capitale dans le cercle très fermé des favoris, tout en citant plusieurs mastodontes européens.

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« Quels sont les principaux favoris de cette compétition ? Le Barça en fait-il partie ? Oui, bien sûr le Barça en fait partie, le Real Madrid aussi. Nous aussi. Le Bayern Munich. Il y a beaucoup de grandes équipes en C1 », a lancé Ferran Torres en zone mixte. Une réponse qui en dit long sur les ambitions parisiennes cette saison, alors que le PSG rêve de conserver sa couronne européenne et de réaliser un historique triplé en Ligue des champions.