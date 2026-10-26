Ballon d’Or : Luis de la Fuente élu meilleur entraîneur

Une chose est sûre : l’Espagne domine au niveau des entraîneurs en ce moment. Luis de la Fuente vient ainsi de remporter le trophée Cruyff en étant élu meilleur entraîneur de l’année lors de cette cérémonie du Ballon d’Or 2026. Champion du Monde 2026 avec la sélection espagnole, le tacticien ibérique était donné largement favori face à plusieurs de ses compatriotes.

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Son excellent travail avec la Roja, qui a largement dominé le Mondial, ont laissé très peu de chances à ses adversaires. Face à lui, il avait donc le Parisien Luis Enrique, le Gunner Mikel Arteta et Unai Emery, qui a remporté l’Europa League avec Aston Villa. Vincent Kompany (Belgique-Bayern Munich), absent de la cérémonie en raison de problème de santé, était le cinquième candidat pour le trophée.