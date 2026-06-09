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Eliminatoires coupe du monde féminine Europe

Qualifs CdM 2027 (F) : victoire contre l’Irlande et qualification pour la France !

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'équipe de France féminine @Maxppp
France 1-0 Irlande

L’équipe de France féminine verra le Brésil en 2027. Après leur victoire contre la Pologne il y a 4 jours, les Bleues ont assuré l’essentiel lors de cette 6e journée de qualifications en battant l’Irlande (1-0). Avec ce nouveau succès, les Françaises ont officiellement validé leur ticket pour le prochain Mondial.

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Une reprise acrobatique de Melvin Malard juste avant la pause (40e) aura suffi aux filles de Laurent Bonadei, qui ont tout de même terminé la rencontre à dix contre onze après les deux avertissements de Thiniba Samoura (60e, 72e). Elles finissent cette campagne avec 4 unités d’avance sur les Irlandaises, avant le dernier match entre la Pologne et les Pays-Bas, qui ne peuvent plus revenir.

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