FC Nantes - OL : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais se déplace à Nantes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. L’OL est actuellement 4e du championnat, les Lyonnais se sont imposés lors des 5 dernières journées, ils n’ont plus perdu depuis le 7 décembre. En face, les Canaris sont 16e avec seulement 14 points, ils n’ont plus gagné à domicile depuis le 30 août. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Paulo Fonseca aligne un 4-3-3. Greif dans le but, Maitland-Niles et Abner latéraux, Niakhaté et Mata forment la charnière centrale. Un milieu où l’on retrouve Nartey, Tessmann et Morton. Pour l’attaque, Endrick sera épaulé par Sulc et Moreira. Chez les Nantais, on démarre en 3-4-3. Lopes en dernier rempart, Amian dans l’axe avec Cozza et Ali Youssif. Tabibou et Centonze pistons, Lepenant avec Kaba dans le coeur du jeu. Enfin un trio offensif avec Cabella, Abline et Mostafa Mohamed.

Les compositions

FC Nantes : Lopes - Centonze, Amian, Ali Youssif, Cozza, Tabibou- Lepenant, Kaba - Cabella, Mostafa Mohamed, Abline

OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessman, Nartey, Morton - Endrick, Sulc, A.Moreira