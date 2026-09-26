Espagne : la soirée bien compliquée de Ferran Torres

Héros du sacre mondial de l’Espagne cet été, Ferran Torres a retrouvé ce soir ses vieux démons et son costume du maladroit. Celui qui restait sur 5 buts lors de ses 3 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain (3 face au Slovan Bratislava, 1 face à Brest, 1 face à l’OM) n’a pas particulièrement brillé pour son retour sous le maillot espagnol face à l’Angleterre (2-3).

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Titularisé par Luis de la Fuente pour cette première journée de Ligue des Nations, l’ancien Barcelonais aurait pourtant pu boucler sa première période avec un, voire deux buts au compteur. Il s’en était vu refuser un pour hors-jeu sur un centre déposé de Fabian Ruiz, avant de manquer deux grosses occasions. Sport lui met la note de 5/10 et écrit : «il a marqué, mais le but lui a été refusé pour un hors-jeu, et il a manqué deux autres occasions franches. Utile dans le pressing et les appels de balle, mais il a manqué de précision.»

L’Espagne s’impose… grâce à un but de son remplaçant

Marca met aussi en avant ses occasions manquées, heureusement sans incidences sur le résultat final. «Alors que l’Angleterre semblait avoir baissé les bras, Ferran Torres eut deux occasions de sceller la victoire face à Trafford. D’abord, Lamine lui adressait un centre sublime, puis ce fut au tour de Rodri, qui le trouva de nouveau seul en contre-attaque, mais sa frappe passa à côté.»

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Si l’Angleterre a mené au score, et qu’elle aurait même pu faire le break avec un Kane plus tueur sur son penalty, l’Espagne l’a finalement emporté grâce aux entrants Alex Baena et Mikel Oyarzabal… le remplaçant de Ferran Torres. «L’Espagne s’est procurée les meilleures occasions, les trois plus nettes revenant à Ferran. Oyarzabal, entré en jeu à la place de Ferran, a, lui, scellé la victoire de l’Espagne», note AS. L’attaquant du PSG, auteur de 25 buts en 66 sélections, aura l’occasion de se racheter dès mardi face à la Croatie de Luka Modric. . Il garde de toute façon la confiance de son sélectionneur : «Ferran est un buteur, même ceux qui ont de nombreuses occasions en ratent, sinon les buts seraient infinis. Je suis ravi de la performance de Ferran et du but d’Oyarzabal», a confié Luis de la Fuente après la victoire de son équipe.