Amical : Liverpool s’incline lourdement contre Leeds

Liverpool a longtemps cru tenir sa victoire face à Leeds à Chicago, avant de complètement s’effondrer en seconde période. Les Reds avaient pourtant parfaitement maîtrisé le premier acte, ouvrant le score sur un corner repris par Chambers après une déviation de Kerkez (1-0, 7e). Très inspiré, Nyoni a ensuite lancé Frimpong d’une superbe transversale, avant que le Néerlandais ne centre en une touche pour Wirtz avant la pause (2-0, 40e).

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Mais après la pause et plusieurs changements, le visage de Liverpool a radicalement changé. Aaronson a relancé Leeds à l’heure de jeu (2-1, 60e), avant que Calvert-Lewin, totalement oublié au second poteau, n’égalise de la tête (2-2, 71e). Les Peacocks ont ensuite pris l’avantage grâce à Longstaff, opportuniste après une énorme incompréhension de la défense des Reds (3-2, 74e), avant que Calvert-Lewin ne signe un doublé en contre-attaque pour sceller la victoire (4-2, 85e). La soirée a également été assombrie par la blessure de Frimpong, contraint de céder sa place avant la fin du match.