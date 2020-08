Inter Milan : quel mercato pour satisfaire Antonio Conte ?

La nouvelle est presque passée inaperçue hier. En effet, avec la bombe Lionel Messi, qui a annoncé au Barça qu'il souhaitait s'en aller, l'information selon laquelle Antonio Conte restait aux commandes de l'Inter Milan la saison prochaine a été reléguée au second plan. Pourtant, l'avenir du technicien italien se jouait hier. Auteur d'une belle saison avec les Nerazzurri, qui ont titillé la Juventus en championnat et qui ont été finalistes de la Ligue Europa, l'ancien entraîneur de Chelsea n'était pas certain de rester. Agacé par le manque de soutien de sa direction, il n'avait pas hésité à l'allumer publiquement, faisant passer quelques messages au passage.

Une réunion était donc prévue mardi entre le coach italien et son président Steven Zhang. Une entrevue qui s'est donc révélée positive puisque les deux parties ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble comme l'a annoncé l'Inter Milan. « La rencontre d'aujourd'hui entre le Club et Antonio Conte a été constructive, au nom de la continuité et du partage de stratégie. Avec lui, les fondations ont été établies pour poursuivre ensemble le projet ». Un projet qui dépend notamment du mercato, un point sur lequel Antonio Conte ne transigera pas. L'année dernière, il avait notamment fait venir Romelu Lukaku, Ashley Young, Christian Eriksen ou encore Alexis Sanchez, prêté par MU puis transféré définitivement.

Conte va avoir des renforts

Et cet été, l'entraîneur du club lombard a encore des idées sur le mercato, lui qui a déjà obtenu l'arrivée d'Achraf Hakimi. La Gazzetta dello Sport a assuré récemment que l'Inter serait d'accord avec Brescia au sujet du transfert de Sandro Tonali. Le montant de l'opération atteindrait 35 millions d'euros. De son côté, le milieu italien de 20 ans signerait un contrat de 5 ans. Un renfort attendu par Conte, qui a aussi coché les noms de Tanguy Ndombele (Tottenham) et N'Golo Kanté (Chelsea). Un élément qu'il compte toujours faire venir cet été tout comme Emerson Palmieri (Chelsea). L'écurie milanaise compte aussi piocher du côté de l'Hellas Vérone où le défenseur Marash Kumbulla (20 ans) lui a tapé dans l’œil. La Lazio Rome est aussi sur le coup.

Enfin, l'Inter Milan pourrait profiter des malheurs du Barça pour réaliser le gros coup du mercato en accueillant Lionel Messi. Mardi, l'Argentin a fait savoir au Barça qu'il voulait partir. Et si Manchester City serait en pole position sur ce dossier, les Nerazzurri auront leur mot à dire selon La Gazzetta dello Sport. La Pulga, sous contrat jusqu'en 2021, aurait appelé les Lombards pour tâter le terrain. L'Inter suivrait aussi les dossiers d'Arturo Vidal et Luis Suarez en cas de départ de Lautaro Martinez. Edin Dzeko est aussi apprécié. Mais l'Inter espère garder Lautaro Martinez. Parallèlement à tout cela, il faudra gérer les cas de joueurs dont le club ne veut plus (Brozovic, Skriniar, Moses, Vecino notamment) ou de retour de prêts comme Ivan Perisic, auteur d'une belle saison au Bayern Munich qui pourrait lever son option d'achat. Après une période d'incertitude liée à l'avenir de Conte, place maintenant à un mercato qui promet d'être agité.