Real Madrid : Zinedine Zidane et le cas Sergio Ramos

Sergio Ramos (34 ans) est au cœur de l'actualité en Espagne, entre son record de sélections avec la Roja, sa blessure à la cuisse droite et son avenir au Real Madrid. Zinedine Zidane a pris position sur ce dernier sujet face à la presse ce vendredi après-midi. «Je veux que Sergio soit bien, que le club aussi et que cela continue comme cela a toujours été. Sergio est notre leader, quelqu’un d’important ici, il l’a démontré et il continue à le faire. (...) J’espère que la situation entre Sergio et le club (au sujet de la prolongation) se règlera rapidement pour le bien de tous», a-t-il lancé, évoquant son absence pour les prochains matches.

«Nous savons que Sergio ne sera pas là, il doit se retaper. Quand tu vois tes joueurs se blesser, c’est la pire nouvelle pour un coach. Sommes-nous Ramos-dépendants ? On le veut toujours avec nous. Pour ce qu’il est, ce qu’il transmet, on connaît son importance. On doit faire avec ceux qui sont là, qui travaillent», a-t-il expliqué. Difficile d'être plus clair. À bon entendeur.