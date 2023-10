Algérie : l’énorme coup de gueule d’Islam Slimani après le penaltygate

L’Algérie s’est offerte une balade de santé hier face au Cap-Vert. Pour la première d’Amine Gouiri, les hommes de Djamel Belmadi l’ont facilement emporté 5-1 avec notamment un doublé d’Houssem Aouar. Islam Slimani a lui conclu cette belle soirée en marquant le dernier but de la rencontre sur penalty. Mais un incident a un peu ombragé la prestation convaincante des Fennecs. Saïd Benrahma, qui a obtenu ce penalty, a immédiatement pris le ballon en main et pensait avoir le droit de le tirer, avant de se faire recadrer par son aîné. Ce penaltygate aurait pu s’arrêter là mais Slimani en a remis une couche en zone mixte après le match.

«Les joueurs désignés pour tirer les penaltys sont Slimani et Mahrez, a-t-il rappelé d’emblée. Si Marhez n’est pas sur le terrain, automatiquement c’est à moi de tirer». Slimani a alors demandé qu’on stoppe toutes les polémiques nées de cette fin de match houleuse en étayant son CV, notamment le fait qu’il soit meilleur buteur de l’histoire de la sélection (42 buts, 94 sélections). «Il n’y a pas de débat», s’agace-t-il en montant la voix. «Je demande du respect. Les gens me critiquent juste parce que je suis né en Algérie, à 35 ans je joue au Brésil et non pas au Qatar», a conclu le nouveau joueur du Coritiba FC, déjà auteur de 3 réalisations en 5 matchs avec son club.