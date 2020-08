Comment le FC Barcelone a dilapidé un milliard d'euros pour le pire bilan mercato européen de ces cinq dernières années

Il y a cinq ans, Barcelone était à la fête. Le club venait de remporter la Ligue des Champions face à la Juventus, sous la houlette de Luis Enrique et avec une MSN brillante sur le terrain. Dans la foulée, Josep Maria Bartomeu était réélu en tant que président, écrasant une concurrence pratiquement inexistante. Si certains commençaient déjà à prévenir de quelques soucis potentiels au sein du club, le climat qui régnait autour du Camp Nou était plutôt positif. Cinq ans plus tard en revanche, c'est tout le contraire, et le FC Barcelone est un véritable champ de ruines. Le panorama est dévastateur. Un effectif vieillissant et dépassé, des échecs qui se sont multipliés en Europe avec des humiliations à la clé, des scandales et une gestion sportive et financière pour le moins discutable de la part de l'état-major de l'écurie barcelonaise.

Et s'il y a un domaine où Josep Maria Bartomeu et ses équipes ont bel et bien échoué, c'est sur le mercato. Concrètement, depuis cette finale disputée au stade olympique de Berlin, plus d'un milliard d'euros ont été dépensés pour renforcer l'équipe. Le tout, pour un bilan bien maigre... Forcément, tout en haut de la liste des échecs colossaux du marché barcelonais, on retrouve ce fameux trio Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, les trois recrues les plus chères de l'histoire du club. L'ancien ailier du Borussia Dortmund (105 M€, été 2017) n'a toujours pas réussi à convaincre son monde à Barcelone après trois saisons, faisant plus parler de lui pour ses soucis extra-sportifs et ses blessures à répétition que pour ses prestations. Quant au Brésilien (120 M€, hiver 2018), on est là aussi sur un piteux échec, et il a presque été plus décisif sur ce Barça-Bayern, sous les couleurs bavaroises, que lors de ses apparitions sous la tunique blaugrana. Deux joueurs dont le FC Barcelone n'arrive en plus pas à se débarrasser malgré leur statut d'indésirable.

Des millions et des millions jetés par la fenêtre

Quant à Grizi (120 M€, été 2019), sa première saison a été plutôt médiocre et il faudra au moins attendre la saison prochaine avant de le ranger dans la catégorie des flops, mais le moins que l'on puisse dire c'est que c'est plutôt mal parti. Trois noms qui cristallisent l'attention, mais il y en a bien d'autres qu'on a oubliés. En 2015, juste après le titre, le FC Barcelone a par exemple mis plus de 50 millions d'euros sur la table pour le duo Arda Turan (Atlético de Madrid) - Aleix Vidal (Séville FC), pour un retour sur investissement ridicule tant sur le plan sportif que financier, puisque le Turc s'en est allé pour 0€ au terme de son contrat il y a quelques semaines. L'été suivant, le club sort encore le chéquier et recrute de nombreux éléments qui s’avéreront être des gros ratés, comme le duo de Valence composé d'André Gomes et de Paco Alcacer, coûtant respectivement 35 et 30 millions d'euros chacun, avec là aussi un apport sportif très léger et de l'argent perdu à la revente. En plus de Samuel Umtiti (25 M€), qui aura tout de même bien répondu sur le terrain pendant deux saisons avant de sombrer, le club avait aussi mis 16,5 M€ et 13 M€ sur la table pour Lucas Digne et Jasper Cillessen.

Lors de l'intersaison 2018, on dépensera aussi de sacrées sommes. En plus de Dembouz, Nelson Semedo (36 M€), Paulinho (40 M€), Gerard Deulofeu (12 M€), Yerry Mina (11,8 M€) et Marlon (5 M€) arrivent, et trois ans après, ils sont pratiquement tous partis, à l'exception du Français et du latéral portugais, qui risquent quand même de faire leurs valises cet été. Le mercato qui précède la saison 2018/2019 n'est franchement pas plus glorieux, avec Malcom (40 M€) comme tête de gondole et représentant star de cet échec. Si Clément Lenglet (36 M€) est une bonne pioche, tout comme Arturo Vidal (18 M€) dans une moindre mesure, Arthur (31 M€) aura finalement déçu. Les recrues de l'été dernier doivent encore avoir un peu plus de temps avant qu'un constat définitif puisse être tiré, mais c'est mal embarqué pour Griezmann, alors que Junior Firpo (18 M€) a lui aussi eu un apport sportif très médiocre. Frenkie de Jong (75 M€) a montré des choses intéressantes, mais va tout de même devoir proposer mieux dès la saison prochaine.

Est-ce uniquement la faute des dirigeants ?

Le constat est glaçant. Les seuls investissements réalisés récemment qui se sont avérés satisfaisants se comptent sur les doigts d'une main. Clément Lenglet est la seule véritable satisfaction, alors que certains comme Samuel Umtiti ou Arturo Vidal ont eu un apport satisfaisant qui n'a pas été régulier ou qui ne s'est pas prolongé sur la durée. Des millions d'euros dépensés pour au final se retrouver avec un effectif qui manque clairement de profondeur. Luis Suarez n'a par exemple pas eu de remplaçant jusqu'à l'arrivée de Martin Braitwhaite en janvier, et même là, on peut se demander si on parle de doublure de qualité suffisante pour un tel club. Il manque aussi au moins un ou deux joueurs de côté dans le secteur offensif, alors que Sergio Busquets n'a également pas de véritable remplaçant. Autant dire que les différents directeurs sportifs qui se sont succédés, à l'image de Robert Fernandez ou d'Eric Abidal (qui vient d’ailleurs à son tour d’être mis à la porte du Barça), n'ont pas vraiment bien géré les mercatos de leur club.

Une question peut cependant se poser : ces recrutements étaient-ils forcément mauvais à l'époque où ils ont été réalisés ? Pas forcément, puisque pour la plupart d'entre eux, ils répondaient à un vrai besoin sportif et on parlait de joueurs en pleine bourre dans leur club respectif. Le duo Gomes-Alcacer de Valence en est peut-être le meilleur exemple, puisque le Portugais sortait d'une saison exceptionnelle à Valence, faisant étalage d'une créativité et d'une qualité technique dont le Barça avait besoin au milieu. Le buteur espagnol était lui une valeur sûre du championnat et semblait être une excellente alternative à Suarez. Les joueurs arrivés à Barcelone n'ont ainsi pas toujours été mis dans les meilleures dispositions pour briller. L'animation offensive souvent très médiocre de l'équipe sous Ernesto Valverde, dépendant quasi exclusivement de Lionel Messi, n'a ainsi pas aidé les nouveaux joueurs offensifs à s'épanouir, tout comme le manque de rotations flagrant qu'on a pu voir ces dernières années. D'autres, à l'image de Malcom, ont été recrutés par la direction alors que l'entraîneur (Ernesto Valverde en l'occurrence) n'en voulait pas forcément. Toute une pile de circonstances qui font que le FC Barcelone est, de loin, le cador européen qui a réalisé les plus mauvais mercatos ces dernières années.