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Ligue des Champions

LdC, Naples : Noa Lang a été écarté du groupe contre Arsenal

Par Sasha Nahon
1 min.
Noa Lang, à Naples @Maxppp
Naples 0-1 Arsenal

Noa Lang a été sanctionné par Naples pour son comportement à l’entraînement. Quelques minutes avant le match de Ligue des champions face à Arsenal (0-1), Giovanni Manna a expliqué sur Prime Video pourquoi l’ailier néerlandais avait été envoyé en tribunes. « Il a eu un comportement inapproprié à l’entraînement. Le garçon a compris et s’est excusé auprès du groupe. Ce soir (hier, ndlr), il regardera le match avec moi dans les tribunes. Il sera de nouveau disponible dès demain (jeudi) », a précisé le directeur sportif napolitain. Une sanction ponctuelle donc, qui ne devrait pas avoir de conséquences à plus long terme pour le joueur.

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Manna a également profité de son intervention pour revenir sur le mercato de Naples, jugé insuffisant par une partie des supporters. Le dirigeant a expliqué avoir volontairement limité les mouvements cet été afin de préserver l’équilibre de l’effectif après les nombreux changements de la saison précédente. Il n’exclut toutefois pas de réagir cet hiver : « voyons où nous en serons en décembre et nous envisagerons les choses différemment. » Concernant les critiques adressées à Massimiliano Allegri après deux défaites consécutives, Manna les juge normales à condition qu’elles restent constructives, tout en reconnaissant que son équipe devra rapidement corriger certaines erreurs.

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