L’OM se débarrasse enfin du sulfureux Bob Tahri

L’Olympique de Marseille a tourné une page particulièrement encombrante de son organisation interne. Comme le révèle L’Équipe, Bouabdellah Tahri, dit Bob, a quitté le club phocéen courant septembre, dans la plus grande discrétion. Pas de communiqué de remerciement ni de pot de départ pour celui qui avait pourtant pris une place grandissante dans les coulisses marseillaises aux côtés de Medhi Benatia. Contacté par le quotidien, l’OM s’est contenté d’expliquer que les deux parties avaient décidé de « mettre fin à leur collaboration ». Recruté en décembre 2024 par Benatia, l’ancien champion d’Europe du 3 000 mètres steeple devait initialement s’occuper du player care, avec pour mission de répondre aux besoins des joueurs et de leurs familles. Mais ses prérogatives avaient rapidement dépassé ce cadre, jusqu’à faire de lui un personnage incontournable, et de plus en plus contesté, au sein de la Commanderie.

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En mai dernier, nous vous révélions, dans nos colonnes, l’existence d’un mail explosif adressé à la direction marseillaise par un collectif d’une vingtaine de salariés. Dans ce courrier que nous avions pu consulter et authentifier, des employés issus de différents services, dont des joueurs, dénonçaient les méthodes de Tahri et un climat interne devenu particulièrement pesant. Le collectif lui reprochait notamment des comportements assimilés à de l’intimidation, du harcèlement et des humiliations, tout en l’accusant de profiter de sa proximité avec Benatia pour étendre son influence. Selon les témoignages rapportés dans ce mail, plusieurs salariés auraient également été poussés vers la sortie ou placés dans son viseur. Des accusations particulièrement graves, qui avaient mis en lumière les tensions grandissantes autour de celui qui s’était progressivement immiscé dans de nombreux dossiers sportifs.

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Un homme à tout faire très contesté

Car Tahri ne se limitait plus à l’accompagnement des joueurs. Nutrition, préparation physique, gestion des blessés et relations avec la réserve faisaient également partie de son périmètre d’intervention. Cette montée en puissance lui avait valu de solides inimitiés, jusque dans le vestiaire olympien. L’épisode de l’extincteur à la Commanderie, survenu en fin de saison dernière, avait notamment illustré le climat de défiance entourant le coordinateur sportif. Toujours selon les éléments dénoncés dans le courrier révélé par nos soins, certains joueurs lui reprochaient un double discours et des attitudes jugées humiliantes. Une source proche du club estimait alors que le pouvoir lui était monté à la tête, malgré des intentions initialement positives et un savoir-faire reconnu. La situation avait fini par dépasser le simple cadre de divergences professionnelles pour devenir un véritable problème de fonctionnement interne.

Le départ de Bob Tahri intervient finalement après plusieurs mois de turbulences. En juin dernier, à l’arrivée des nouveaux dirigeants, une enquête pour harcèlement moral avait été ouverte à la suite de plusieurs plaintes de salariés. Tahri était resté dans ses fonctions pendant les auditions, mais ne mettait plus les pieds dans le bâtiment sportif et ne participait plus aux déplacements de l’équipe première, à l’exception du stage de préparation en Côte d’Ivoire. Il n’a pas répondu aux sollicitations du quotidien concernant son départ. Si les circonstances exactes de la rupture n’ont pas été détaillées publiquement, cette séparation met un terme à une séquence particulièrement tendue dans les coulisses marseillaises. Pour l’OM, qui cherche à remettre de l’ordre dans son organisation après plusieurs changements à sa tête, le départ d’un personnage aussi clivant referme un dossier devenu difficile à ignorer.