Mercato : les dix entraîneurs les plus dépensiers de la planète foot

La suite après cette publicité

Cet été, la Premier League a encore fait sauter la banque. Avec près de 2,8 milliards d’euros dépensés, tous clubs confondus, l’Angleterre a terminé en tête des championnats les plus dépensiers. Elle devance l’Arabie saoudite, qui a fait une sacrée percée avec 939 M€ investis sur le marché des transferts. Derrière, on retrouve la L1 (898 M€), la Serie A (854 M€), la Bundesliga (748 M€) et la Liga (440 M€). Ce jeudi, un autre classement a été dévoilé par AS. Celui des entraîneurs qui ont dépensé le plus d’argent pour recruter.

Guardiola a déjà recruté pour plus de 2 milliards d’euros

Et sans surprise, c’est Pep Guardiola qui est en tête. En 16 saisons, celui qui s’est assis sur les bancs du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester City totalise 2,04 milliards d’euros de dépenses pour 78 transferts réalisés. C’est le premier entraîneur de l’histoire à passer d’ailleurs la barre symbolique des 2 milliards d’euros de dépenses. Mais il faut préciser que c’est surtout depuis qu’il est arrivé chez les Citizens il y a 8 ans qu’il a obtenu des recrues à prix d’or. Selon transfermarkt, 51 joueurs ont été recrutés depuis son arrivée pour un total de 1,24 M€.

À lire

Lorient : Regis Le Bris annonce la couleur pour Benjamin Mendy

Son dernier gros transfert en date est celui Josko Gvardiol, acheté pour 90 millions d’euros à Leipzig. Mais les Skyblues semblent satisfaits de ce fonctionnement, eux qui ont enfin remporté la Ligue des champions en 2023. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve un certain José Mourinho. Le Special One a dirigé de nombreuses équipes dont le FC Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham ou encore l’AS Roma. Plus expérimenté que Guardiola, puisqu’il a débuté sur un banc en 2000 (il avait dirigé des jeunes ou il avait été adjoint auparavant).

La suite après cette publicité

Ils ont fait sauter la banque !

En 23 ans, il totalise 118 transferts avec 1,86 milliard d’euros investis. En troisième position, on retrouve Carlo Ancelotti. L’actuel coach du Real Madrid, qui est passé notamment par l’AC Milan, Chelsea ou encore le PSG, a été rejoint par 108 recrues pour 1,69 milliard d’euros. Le tout en 28 saisons. Viennent ensuite Massimiliano Allegri (1,4 Md€, 4e), Diego Simeone (1,21 Md€, 5e), Manuel Pellegrini (1,2 Md€, 6e), Thomas Tuchel (1,19 Md€, 7e), Antonio Conte (1,17 Md€, 8e), Mauricio Pochettino (1,15 Md€, 9e) et Jürgen Klopp (1,13 Md€, 10e). On peut noter que ce sont souvent des entraîneurs qui ont officié en Premier League, où ils ont obtenu des moyens colossaux.

AS a également mis en avant les entraîneurs qui ont rapporté le plus d’argent grâce aux ventes de joueurs. En tête, on retrouve Diego Simeone. Depuis qu’il est en poste, l’Atlético de Madrid a vendu 74 joueurs pour 1,075 Md€. Ensuite, on retrouve Leonardo Jardim. Lorsqu’il était à Monaco, il a vu 65 joueurs être vendus pour une valeur totale de 999 M€. Enfin, Pep Guardiola complète le podium avec 978 M€ de vente (86 joueurs). Comme l’explique AS, Manchester City, bien aidé par Guardiola, a notamment rempli une partie de ses caisses avec les joueurs formés au club vendus à prix d’or. Un argent qui est rapidement réinvesti pour recruter de nouvelles stars !