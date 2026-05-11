Lorient : le coup de gueule de Laurent Abergel sur le départ d’Olivier Pantaloni

Après la large victoire du FC Lorient sur la pelouse de Metz (0-4), Laurent Abergel n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer le départ annoncé de son entraîneur Olivier Pantaloni. Interrogé au micro de Ligue 1+, le capitaine lorientais a livré un véritable coup de gueule, estimant que la situation autour de son coach était incompréhensible au vu du travail accompli cette saison.

La suite après cette publicité

« C’est dommageable. Pour moi, c’est même un scandale, a-t-il clamé. Tu as un coach et un staff qui sont performants et aimés de tout le club, j’ai rarement vu ça. Je suis très déçu de la manière dont ça s’est déroulé. Nous, on reste des joueurs. On accepte chaque situation. Je comprends son choix. J’espère qu’il va trouver une Ligue 1 parce qu’il le mérite », a déclaré le joueur de 33 ans.