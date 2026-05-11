Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lorient : le coup de gueule de Laurent Abergel sur le départ d’Olivier Pantaloni

Par Allan Brevi
1 min.
Olivier Pantaloni à l'entrainement à Lorient @Maxppp

Après la large victoire du FC Lorient sur la pelouse de Metz (0-4), Laurent Abergel n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer le départ annoncé de son entraîneur Olivier Pantaloni. Interrogé au micro de Ligue 1+, le capitaine lorientais a livré un véritable coup de gueule, estimant que la situation autour de son coach était incompréhensible au vu du travail accompli cette saison.

La suite après cette publicité
L1+
🎙️ "C'est un scandale"

Le gros coup de gueule de Laurent Abergel sur le départ d'Olivier Pantaloni du FC Lorient 😯
Voir sur X

« C’est dommageable. Pour moi, c’est même un scandale, a-t-il clamé. Tu as un coach et un staff qui sont performants et aimés de tout le club, j’ai rarement vu ça. Je suis très déçu de la manière dont ça s’est déroulé. Nous, on reste des joueurs. On accepte chaque situation. Je comprends son choix. J’espère qu’il va trouver une Ligue 1 parce qu’il le mérite », a déclaré le joueur de 33 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Laurent Abergel
Olivier Pantaloni

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Laurent Abergel Laurent Abergel
Olivier Pantaloni Olivier Pantaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier