Le Bayer Leverkusen achète Jeremie Frimpong au Celtic

Le Bayer 04 réalise sans aucun doute l'un des jolis coups de ce mercato d'hiver en signant l'arrière droit néerlandais Jeremie Frimpong. L'international U20 passe du Celtic Glasgow, champion d'Écosse, à l'actuel 3e de Bundesliga. Le joueur de 20 ans a signé un contrat à Leverkusen qui est valable jusqu'au 30 juin 2025. Un transfert estimé à 2 millions d'euros.

«Il est techniquement fort, exceptionnellement rapide et a une volonté d'attaque prononcée», a expliqué le directeur sportif Simon Rolfes. Pour Frimpong, sa signature au Bayer 04 représente «une grande opportunité de jouer dans l'un des meilleurs championnats européens». Passé par l'Academy de Manchester City, le droitier portera le numéro 30 à Leverkusen.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Jeremie Frimpong joins the Werkself from @CelticFC on a 04-year deal! pic.twitter.com/Lt5Luy4QtV