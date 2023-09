OM : le violent coup de gueule du président du Handi Fan Club

La suite après cette publicité

Le contexte marseillais reste plus que jamais tendu. Après le départ de Marcelino et l’annonce forte de Pablo Longoria, bien décidé à poursuivre son aventure dans la cité phocéenne malgré les critiques à son égard, René Poutet, président du Handi Fan Club OM, est à son tour sorti du silence. L’occasion pour lui de préciser qu’il n’avait pas été invité à la réunion de certains groupes de supporters, qui ont publié un communiqué jeudi soir pour critiquer la direction du club. Pourtant, le nom de son groupe a été ajouté à la liste des signataires qui comportait 6 des 7 associations de supporters (seul le Commando Ultra 84 ne l’a pas signé). «Quand un bulletin sort d’un groupe de supporters, que je ne suis pas invité, et qu’il y a marqué Handi Fan Club OM… J’ai du respect pour tout le monde mais quand on marque mon nom sur un communiqué qui sort alors que je n’ai donné aucune autorisation de signer, de plus on m’avait interdit de venir à la réunion, je dis non», a tout d’abord lancé l’intéressé sur le plateau de BFM Marseille.

Et d’ajouter : «il n’y a pas de Handi Fan Club OM, il faut le rayer de là. Si j’avais été invité, peut-être que je l’aurais signé. Il y a beaucoup de choses où je suis d’accord, mais j’ai horreur qu’on me prenne en otage. Dans le sens où c’est sorti sans mon accord, on ne m’a pas demandé la signature de ce bulletin. La prochaine fois, on m’invitera. On ne m’interdit pas d’aller dans une réunion, quelle qu’elle soit. Celui qui m’a téléphoné va se reconnaître. S’il m’écoute, qu’il vienne déjà s’excuser. On m’a dit : 'cassez-vous, tu n’es plus invité à aucune réunion, on ne te veut plus’. J’ai averti le président qui en résulte et il m’a dit qu’il devrait revenir vers moi. J’attends depuis mercredi. J’ai du respect pour tout le monde, mais il faut avoir du respect pour moi aussi. Je n’ai pas 80 ans pour rien». Le message est passé !