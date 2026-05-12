Le gros chambrage de Lamine Yamal au Real Madrid, les 7 raisons de l’effondrement madrilène

Lamine Yamal s’en prend au Real

Le seul mot d’ordre était la fête après le titre remporté par le Barça ce week-end lors du Clasico remporté brillamment 2-0 face à l’ennemi juré. Après les festivités sur le terrain, c’est dans la ville que la fête a continué avec plus de 750 000 supporters venues célébrer leurs héros. Et durant cette parade, plusieurs images ont fait le tour du monde dont celle où l’on voit la star catalane Lamine Yamal agiter le drapeau de la Palestine, tendu par un supporter. Mais outre cette image, le Blaugrana n’a pas manqué de chambrer le rival madrilène et a posté une image qui risque de faire parler. Après avoir chambré Jude Bellingham hier en reprenant la phrase utilisé par l’anglais dans sa publication, cette fois-ci, l’attaquant de 18 ans a posté une image de lui tout sourire avec un maillot sur lequel est indiqué « merci dieu, je ne suis pas madrilène. »

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Une saison blanche décryptée

Après une semaine mouvementée dans tous les sens et clôturée par une défaite dans le clasico, les Madrilènes sont déjà tourné vers la saison prochaine comme l’indique AS. « Vers un nouveau Madrid » alors que l’été s’annonce mouvementé à la Casa Blanca et des décisions importantes vont être prises dans les prochaines semaines. Mais avant de penser à la suite, place au constat et le quotidien espagnol détaille dans ses pages intérieurs les sept raisons de l’effondrement madrilène. Parmi les raisons avancées, on retrouve en premier lieu le manque d’esprit combatif et l’arrivée de Kylian Mbappé est présentée comme ayant crée une forme de relâchement collectif. On retrouve ensuite les tolérances excessives du club et la mentalité de victimisation des Madrilènes à l’égard des arbitres. Enfin le média met également en avant le jeu jugé pauvre et le recrutement décevant avec des individualités comme Alexander Arnold, Carreras ou encore Mastantuono qui sont loin d’avoir eu le rendement escompté.

Les Spurs peuvent s’en mordre les doigts

« Un coup de pied dans la tête » au sens propre comme au figuré pour le Daily Star, alors que le penalty concédé par Mathis Tel après un geste dangereux fait perdre deux précieux points aux hommes de Roberto De Zerbi face à Leeds (1-1). Mais pas question de s’apitoyer sur leur sort à deux journées de la fin, les Spurs ont encore le destin entre leur main et compte deux longueurs d’avance sur le premier relégable West-Ham. Une fin de saison sous haute tension pour les Spurs qui défieront Chelsea et Everton tandis que West-Ham affrontera Newcastle et Leeds.