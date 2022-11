OM-OL : la drôle de soirée d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, c’est un Olympique de Marseille mal en point qui accueillait à l’Orange Vélodrome un Olympique Lyonnais qui revenait bien. Une sorte de confrontation à six points comme on dit dans les milieux autorisés. Et, évidemment, tous les regards étaient braqués vers Igor Tudor.

En avant match il avait avoué une erreur en ne faisant pas jouer Dimitri Payet lors de la fin de match complètement loufoque de mardi dernier contre Tottenham (1-2). On s’attendait donc à ce qu’il fasse débuter le Réunionnais, passé en conférence de presse juste après lui vendredi dernier. Mais, que nenni.

Des changements qui ont fonctionné

Il allait bien proposer une composition plus offensive, mais sans son capitaine puisque le trio Ünder-Sanchez-Harit débutait, Guendouzi, homme fort depuis le début de la saison, non. Forcément, après une telle série négative (trois défaites et un nul en championnat) l’annonce de la composition des équipes était attendue. Le Vélodrome, comme en début de saison, offrait une bronca au Croate.

Mais ce n’est pas le genre à se démotiver et l’un de ses choix a été payant. On attendait une défense composée de Kolasinac, Balerdi et Mbemba, mais c’était le Bosnien qui allait céder sa place d’entrée à Samuel Gigot. Ce même Samuel Gigot qui a fait une première heure correcte défensivement tout en ouvrant le score, avant de céder sa place sur blessure (61e). On aurait pu aussi dire que ses changements ont été tardifs, ou inefficaces, mais ce ne fut pas le cas.

Balerdi et les joueurs soutiennent Tudor

Gerson est entré et a essayé de mettre de l'impact, Dimitri Payet était aussi bien en jambes et même Isaak Touré a réussi quelque chose avec sa grande taille. On regrette peut-être la non-entrée de Bamba Dieng tant son jeu en profondeur aurait pu faire mal. Mais, une nouvelle fois, Tudor s'est exprimé à ce sujet : « je ne pense pas que c'était un problème de joueur. Je pense que c'était mieux d'avoir un Guendouzi, un Payet ou un Gerson qu'un Bamba, quand on n’avait pas le contrôle du match. Pour leurs caractéristiques du moment de ce match. Si j'avais Bamba comme avant-centre, j'aurais eu Sanchez plus à droite ou à gauche ou derrière, ce n'est pas ce que demandait le match à ce moment ».

Leonardo Balerdi, aussi, a affirmé que lui et ses coéquipiers soutenaient le coach : « oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd'hui on a été bons sur les petits détails ». Le géant croate a donc vécu une soirée surprenante, mais il est, le troisième entraîneur à avoir le plus de points (27) après ses 14 premiers matches sur le banc de l'OM derrière Jorge Sampaoli (28) et Marcelo Bielsa (31).