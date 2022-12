PSG : les candidats s’accumulent pour remplacer Jean-Claude Blanc

La suite après cette publicité

Le monde du sport est unanime. En perdant Jean-Claude Blanc, qui va rejoindre le groupe INEOS à partir de février, le Paris Saint-Germain perd un peu plus qu’un directeur général délégué. Respecté et reconnu pour ses compétences par ses pairs, l’homme de 59 ans a décidé de se laisser tenter à un nouveau challenge, après 10 ans de présence au sein du club de la capitale.

Avec lui, le PSG sera passé dans une autre dimension, celle que les propriétaires qataris attendaient lors de leur rachat du club. Blanc va laisser un grand vide mais Nasser al-Khelaïfi a déjà activé ses réseaux pour lui trouver un successeur. D’après les informations de L’Equipe ce matin, il y a déjà 5 candidats potentiels pour prendre la suite et l’heureux ou l’heureuse élu(e) sera connu au plus tard début avril.

5 candidats sont déjà connus

Il y a d’abord Victoriano Melero. Cet avocat est l’actuel secrétaire général du club mais en interne, on explique que le successeur de Jean-Claude Blanc n’est pas encore au PSG. Il y a aussi Benoît Rousseau. Ancien directeur financier dans les années 90, il est le président de l’association PSG et avait participé au rachat du club en 2011. Il avait d’ailleurs été président par intérim, en attendant la venue d’Al-Khelaïfi.

Sophie Jordan est aussi candidate. Cette dernière a été l’avocate de NAK et a été un temps à beIN Sports jusqu’en 2021. Elle siège d’ailleurs au conseil d’administration du PSG et de QSI. Elle serait face à Benjamin Morel, lequel est l’ancien vice-président de la NBA en Europe, et actuel dirigeant du Tournoi des Six Nations mais ce dernier est aussi engagé auprès de CVC, le fonds d’investissement qui a acheté 13% des droits de la société commerciale de la LFP.

Enfin un dernier nom est évoqué, plus connu du grand public celui-là. Il s’agit d’Ivan Gazidis. Ce dernier a occupé le même poste que Jean-Claude Blanc mais du côté d’Arsenal entre 2009 et 2018, avant de rejoindre l’AC Milan, qu’il a quitté au début du mois de décembre. Il est considéré comme un dirigeant de très haut niveau dans le milieu. D’ailleurs, le PSG n’écarterait pas l’idée de confier le poste à un étranger.