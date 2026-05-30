PSG : Luis Enrique est confiant avant la finale de Ligue des Champions

Ce samedi, le PSG a rendez-vous avec son histoire pour remporter une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Fort de leurs succès passés et avec une équipe armée sur tous les postes, le Paris Saint-Germain a tout pour se défaire d’Arsenal ce samedi à Budapest. Interrogé par Canal+ avant la finale, Luis Enrique a fait part de sa confiance :

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"On est prêts pour n'importe quel scénario" 🗣️



Luis Enrique s'exprime au micro de CANAL+ avant d'affronter Arsenal en finale de Ligue des champions 👀#UCL pic.twitter.com/xJ5RthGT0r — CANAL+ (@canalplus) May 30, 2026

«C’est très facile pour motiver les joueurs, ils ne manquent pas de motivation. On va s’appuyer sur le nombre de finales qu’on a joué. On est prêts pour n’importe quel scénario. On est confiants et on a envie de jouer cette finale.»