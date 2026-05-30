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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique est confiant avant la finale de Ligue des Champions

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis Enrique PSG @Maxppp
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Ce samedi, le PSG a rendez-vous avec son histoire pour remporter une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Fort de leurs succès passés et avec une équipe armée sur tous les postes, le Paris Saint-Germain a tout pour se défaire d’Arsenal ce samedi à Budapest. Interrogé par Canal+ avant la finale, Luis Enrique a fait part de sa confiance :

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«C’est très facile pour motiver les joueurs, ils ne manquent pas de motivation. On va s’appuyer sur le nombre de finales qu’on a joué. On est prêts pour n’importe quel scénario. On est confiants et on a envie de jouer cette finale.»

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