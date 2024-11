Lille : un nouveau courtisan de luxe débarque pour Jonathan David

Meilleur buteur du LOSC (13 buts en 19 matches) libre de tout contrat à la fin de la saison, Jonathan David (24 ans) accumule les prétendants. Dernièrement, la presse transalpine annonçait que la Juventus, l’Inter, Liverpool et Manchester United étaient sur les rangs. Ce soir, Skysports Allemagne annonce qu’un nouveau prétendant s’est ajouté à la liste.

Il s’agit du Bayern Munich. Le dirigeant bavarois Max Eberl apprécie énormément le profil du Lillois. De plus, David est un ami proche d’une des stars du Bayern, Alphonso Davies. En quête d’un buteur pour préparer l’après-Kane, le géant allemand avance ses pions. Et aujourd’hui, Jonathan David peut être certain d’avoir l’embarras du choix l’été prochain.